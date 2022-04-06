Как информирует «НБН» в своем Телеграм политик рассказал о последствиях преступлений российских военных в городе.Дословно из сообщения Петра Порошенко:

«Вчера в Чернигове своими глазами увидел последствия преступлений российских мародеров, насильников, негодяев и убийц. На обычной площади города в радиусе 360 градусов не было ни одного дома, который не был бы разрушен».

При этом лидер «Европейской солидарности» отдал должное украинским защитникам, благодаря которым агрессор не смог пройти дальше.

«И только мужество Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, городской власти и горожан не дало пройти дальше российским танкам. Они не сдались и остановили оккупантов. Потому что мы, украинцы, не отдадим им сантиметра нашей земли. Итого к победе!».

Говоря о том, что пришлось пережить жителям Чернигова, политик добавил:

«То, что пережили жители Чернигова, сложно воспринимать без слез. Больше месяца в окружении. Без света, тепла и продуктов питания. Вчера услышал от местных жителей истории. Ужасающие истории. Война заставила их укрываться в сырых подвалах с маленькими детьми. Не зная, живы ли их родственники или нет. И таких историй много.

Если бы тяжело не было, Чернигов выстоял. Выстояли и его жители. Наш дух не сломать. Украину – не сократить. Свет обязательно победит тьму. А Украина победит мордор».

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