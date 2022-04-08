Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сообщает «НБН» со ссылкой на «НВ«.

По его словам, российское руководство пытается сформировать батальонные тактические группы из кого-нибудь для того, чтобы бросить в «горячие точки» Украины. Для украинской стороны такое развитие событий подходит, ведь люди без подготовки не будут способствовать выполнению боевых задач РФ.

Продолжается постоянный процесс, потому что некоторые выползшие из Украины подразделения, некоторые БТГр были уничтожены на 80%. Сейчас они из Беларуси пошли в Россию, и техника тянется по дороге, эшелонами; подтягивается новый личный состав. Все зависит от качества этого личного состава с точки зрения выполнения боевого задания. Пушечное мясо без подготовки никак не будет способствовать выполнению боевого задания. А относительно личного состава, то действительно есть проблемы: сейчас у них есть попытки выдвинуть частично курсантов, преподавателей военных училищ, подтянуть так называемый резерв БАРС (боевой активный резерв). Этот процесс несколько засекречен, по сравнению с объявлением общей мобилизации, идет процесс скрытого пополнения резервами

— подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что Украина такие риски учитывает, поэтому должна внимательно подходить к сохранению жизней украинских военных. Эксперт считает, что война не завершится быстро.

Количественные потери у врага значительно больше, хотя у нас также есть потери. Мы должны очень внимательно подходить к сохранению жизни наших солдат, потому что война не будет быстрой. Сочетание военно-технической помощи стран Запада с нашим опытом должно быть важным компонентом текущего и дальнейшего сопротивления. «Пушечное мясо,» честно говоря, нас устроит. Неподготовленный личный состав с плохим руководством – это тот вариант, который позволит нам с минимальными потерями уничтожать врага

— отмечает он.

Сергей Згурец считает, что враг достаточно коварен и в критических ситуациях может прибегнуть к использованию химических боеприпасов, чтобы подавить сопротивление отдельных городов.

Надеюсь, что ситуация в Буче, Ирпене и понимание Европы, кто сегодня враг, поможет нам получить значительно более мощные образцы (оружия), которые помогут нам уничтожать врага не на расстоянии пяти километров, а в 100 километрах и более. Это то, что нам не меньше нужно, чем средства противовоздушной обороны и самолеты

— добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что террорист Гиркин раскритиковал российскую армию