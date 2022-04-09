Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает «НБН» со ссылкой на Reuters.

На вопрос журналиста о том, испытывает ли Шольц чувство стыда за то, что страны ЕС платят России миллиарды евро за ископаемое топливо, он заявил, что страна работает над своей энергонезависимостью и «мы думаем, что сможем сделать это в течение этого года».

Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта по сравнению с 35% к началу Россией войны против Украины, а импорт газа сократился до 40% с 55%. Импорт российского угля снизился до 25% с 50% до вторжения.

Страна хочет к лету сократить долю российского газа до 24%, но чтобы избавиться от своей зависимости может понадобиться больше времени, заявляют в Германии – к лету 2024 года.

Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от необходимости импорта газа из России

— сказал Шольц.

Как вы можете представить себе, это не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура, которую нужно построить сначала. Поэтому трубопроводы к северному побережью Германии, порты регазификации, позволяющие, например, суда СПГ передавать свои запасы газа в сеть в Германии

— объясняет он миллиардное финансирование Евросоюзом страны-агрессора через энергетический импорт.

Экономический институт DIW заявил в исследовании, опубликованном в пятницу, что Германия, возможно, сможет обеспечить достаточное количество газа для предстоящей зимы без какого-либо импорта из России посредством комбинации альтернативных поставщиков и радикальных мер по энергосбережению.

Также ранее мы писали о том, что Шольц рассказал о реакции руководства РФ на отказ ЕС от российских энергоносителей