Как информирует «НБН», речь об этом идет в материале немецкого издания Der Spiegel.

Данное заявление Шольц озвучил по итогам встречи с главой польского правительства Дональдом Туском, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

Так, канцлер Германии по итогам встречи с вышеукзанными мировыми лидерами отметил, что коалиция по закупкам реактивной артиллерии будет сформирована в рамках контактной группы «Рамштайн».

Помимо того, члены «Веймарского треугольника» договорились о расширении производства военной техники для Украинского государства.

Напоследок Олаф Шольц добавил:

С этого момента мы будем больше оружия покупать для Украины во всем мире. Мы станем расширять производство военной техники также путем сотрудничества с партнерами в Украине.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Италии высказались против введения войск НАТО в Украину.