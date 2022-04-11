Так считает бывший экономический советник российского диктатора Владимира Путина Андрей Илларионов, говорится в материале ВВС, сообщает «НБН».

Если западные страны «попробуют ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России… я бы поспорил, что, вероятно, в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены», считает Илларионов.

Это один из очень эффективных инструментов, который до сиз по есть у западных стран

— считает бывший советник Путина.

Отмечается, что, несмотря на попытки снизить свою зависимость от российских энергоносителей, Европа продолжает покупать нефть и газ.

Доходы от нефти и газа позволяли покрывать 36% государственных расходов России. Большая часть этих доходов поступает от Евросоюза, который импортирует около 40% газа и 27% нефти из России.

По мнению Илларионова, РФ «не воспринимает серьезно» угрозы других стран по сокращению потребления ее энергоносителей.

В то же время он назвал неизбежной смену власти в России «рано или поздно», а позитивное будущее для России при нынешней власти — «совершенно невозможным».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия может прекратить импорт российской нефти в этом году. Кроме того, Reuters писало, что страны Евросоюза рассмотрят возможность введения эмбарго на нефть из России.

Также мы сообщали о том, что премьер Польши поддержал эмбарго на российскую нефть и газ и раскритиковал Венгрию