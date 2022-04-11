В интервью изданию Vogue супруга украинского президента Владимира Зеленского озвучила фатальную ошибку кремлевского диктатора при планировании нападения на Украинское государство, информирует «НБН».

Елена Зеленская считает, что российский тиран не учел мгновенного соединение личного и гражданского украинцами с началом войны. Путин ничего не знает о национальном сознании украинских граждан, поэтому его попытка разъединить наше общество не удалась, из-за чего не сработала и военная стратегия.

Первая леди Украины рассказала, что личные чувства граждан нашей страны, такие, как гнев, боль, моментально включает в них гражданское – желание действовать, противостоять агрессии и защищать свободу.

Зеленская отметила, что каждый украинец делает, что может во благо своей родной страны, проявляя свой патриотизм, который зарождается в них с детства. Супруга президента добавила, что она лично видит, как малыши искренне переживает за судьбу государства и не сомневается, что после пережитой военной агрессии РФ, в будущем они станут защитниками Украины.

Ранее Зеленская рассказала журналистам, каким было для семьи президента Украины 24 февраля. Она рассказала, когда в последний раз видела своего супруга.