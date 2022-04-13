Как информирует «НБН», в эфире телемарафона UAразом Баканов поведал, как Виктора Медведчука под видом военного должны были доставить на границу с Украиной в сопровождении якобы коллег-правоохранителей. Далее оттуда на лодке его должны были переправить на другой берег, где уже ждали спецназовцы Федеральной службы безопасности РФ.

Дословно из заявления Баканова:

«Они прибыли в точку, чтобы доставить Виктора Медведчука непосредственно в Москву. Контрразведка точно установила место прибытия представителей Федеральной службы безопасности России в не признанное мировым сообществом Приднестровье. Это дало возможность СБУ задержать Виктора Медведчука по дороге от Киева. Само задержание было проведено вблизи границы Киевской области».

Что интересно, Баканов добавил, что на протяжении всего времени беглеца сопровождали украинские сотрудники правоохранительных органов. Также в СБУ дали обещание привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее в СБУ уже сообщали некоторые детали о задержании Виктора Медведчука.