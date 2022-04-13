Как информирует «НБН», об удачной спецоперации по задержанию одного из сопредседателей «ОПЗЖ» Виктора Медведчука стало известно вчера вечером, двенадцатого апреля, из сообщения президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь в СБУ прокомментировали это так:

«Можно быть пророссийским политиком. Можно на протяжении лет работать на оккупантов. Можно пытаться скрываться от правосудия в последнее время. Даже украинскую военную форму можно одеть, чтобы замаскироваться. Однако поможет ли тебе это избежать наказания? Нет! Тебя ждут наручники. Ровно, как и остальных предателей Украины, похожих на тебя».

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Иван Баканов о задержании Медведчука

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов высказал слова благодарности всем сотрудникам, в том числе контрразведчикам, а также следователям, которые выполнили поручение Верховного главнокомандующего ВСУ, доказав собственный профессионализм, проведя «эту многоуровневую и молниеносную спецоперацию по поимке пока что еще народного депутата Виктора Медведчука».

Дословно из сообщения Баканова:

«Наказания не получится избежать ни одному предателю. Он будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости и за все содеянные преступления, к которым его привели его же личные действия».

Как известно, ранее о задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский.