Как информирует «НБН», в своем «Твиттер» Михаил Подоляк отметил, что военно-политическое руководство Украинского государства в курсе проблем с боеприпасами у бойцов полка «Азов», которые отважно стоят на страже города, не давая оккупантам возможности осуществить свой план. Власти страны отслеживают ситуацию в режиме реального времени и имеют больше данных, нежели обществу известно из социальных сетей.

Дословно из сообщения Подоляка:

«Верховный главнокомандующий ВСУ, а также военное руководство страны делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы найти решение и помочь нашим защитникам. Однако мы не в праве коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы враг не был проинформирован. Мы просим с пониманием отнестись к этому».

Напомним, ранее ситуацию с бойцами полка «Азов» в Мариуполе прокомментировал Валерий Залужный.