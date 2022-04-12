Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Facebook Зеленского.

Прямая речь Зеленского:

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже.Слава Украине!»

СБУ поймала Медведчука. Фото — Facebook/zelenskiy.official

С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского вторжения жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Впоследствии опубликовала видео из Москвы.

Печерский районный суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с предводителями ОРДЛО.

За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, вблизи имения Медведчука, в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

Розыском беглого депутата занимались представители Службы безопасности совместно с прокурорами. Среди правоохранителей рабочей гипотезой было предположение, что Медведчук скрывается у кого-то дома из коллег по «ОПЗЖ», поэтому в домах нардепов партии проводили обыски. В Офисе Генерального прокурора уверяли, что Медведчук не выезжал за границу.

18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.

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