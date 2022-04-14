Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ВВС.

По его словам, лишь малая часть помощи, оказанной Украине, была уделена другим гуманитарным кризисам.

При этом, Гебрейисус признал, что помощь Украине «очень важна», потому что она «влияет на весь мир».

В то же время глава ВОЗ отметил, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии, но они не вызывают такую же озабоченность мирового сообщества, как война в Украине.

Я не знаю, действительно ли мир уделяет равное внимание жизни черных и белых. Мне нужно быть прямолинейным и честным, что мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые равнее других. И когда я говорю это, мне больно. Потому что я это вижу. Это очень трудно принять, но это происходит – заявил Гебреисус.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что МВФ открыл специальный счет для гуманитарной помощи Украине