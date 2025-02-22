Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bloomberg, представители Евросоюза разрабатывают альтернативный пакет военной помощи Украине в размере 20 млрд евро.

В рамках вышеописанного пакета, Украина получит артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, высокоточные ракеты, беспилотники и другие типы вооружения, необходимые для восстановления боевого потенциала бригад ВСУ.

Исходя из слов источников, в Брюсселе намерены достичь принципиального согласия по данной инициативе на встрече глав европейских МИД в понедельник, однако, финальное решение, предусматривающее утверждение финансовых деталей и объема военной помощи, примут лидеры государств ЕС.

Также, сроки отправки оружия в Украину могут быть смещены, так как Будапешт выступает против оказания любой новой военной помощи нашей стране, а Берлин — переживает за результаты выборов в Бундестаг (парламент).

Следует отметить, что эти усилия координируются высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кайей Каллас, и, помощь, судя по всему, предоставят в виде суммированных взносов конкретных государств-членов, а не официальным пакетом Евросоюза.

Ранее мы писали о том, что США могут отключить Starlink в Украине из-за неподписания сделки по полезным ископаемым.