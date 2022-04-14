Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказала руководитель политической силы «Слуга народа» Елена Шуляк.

Согласно ее словам, по состоянию на сегодняшний день поступило более 76 700 информационных заявок об уничтожении и повреждении имущества граждан Украины поступило через «Дию». Суммарная площадь убытков достигает 5 миллионов и 300 тысяч метров квадратных.

Дословно из сообщения политика:

«По состоянию на сегодняшний день российские оккупационные войска уже оставили без жилья 219 тысяч и 600 украинцев. Это 37 тысяч и 550 уникальных адресов по всей территории Украинского государства. Это более 3 тысяч и 600 объектов культурного наследия… Информационные заявки продолжают поступать. Страшно себе представить цифры, которые будут в конечном итоге, после того, как мы победим».

Ранее Владимир Александрович Зеленский рассказал о деблокаде Мариуполя. В частности, президент отметил, почему город невозможно быстро разблокировать.