Как информирует «НБН», в эфире телевизионному каналу CNN Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины добавил, что в частности, речь идет и о тактическом ядерном оружии.

В своем сообщении Зеленский подчеркнул:

«Не только я, но также и остальные страны мира должны беспокоится. Данная информация может быть не объективная, однако она может быть правдивой. Ведь потому что когда они начали заявлять, что у нас где-то здесь химическое оружие… Стоит ожидать, что они сделают это. Они могут это сделать».

При этом президент Украины продолжил:

«Я имею в виду, что они могут сделать это, так как для них ничего не означает человеческая жизнь украинцев. Мы полагаем, что бояться не нужно, и не стоит быть напуганными. Однако необходимо быть готовыми. Это вопрос не к Украине, не только для Украины, но и для всего мирового сообщества. Я именно так полагаю».

Напомним, ранее Михаил Подоляк высказался о стремлении России бомбить центр Киева вместе с гражданами Украины.