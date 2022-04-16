В эфире украинского телевидения глава Луганской ОВА подтвердил, что войска Путина готовы ко вторжению на Донбасс. По его словам, российские оккупанты могут начать наступление одновременно на Луганскую и Донецкую области, информирует «НБН».

Гайдай рассказал, что российские захватчики усилили ведение огня по мирным городам Попасная и Рубежное, разрушения в этих населенных пунктах напоминают Мариуполь.

В то же время руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко утверждает, что российские войска накапливают силы для боев на Востоке Украины, однако не могут решиться начать ожесточенную битву за Донбасс. Он объяснил, что есть факторы, которые мешают подразделениям Путина приступить к наступлению в этом регионе.