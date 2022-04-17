Как информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение Виталия Кима, шестнадцатого апреля на территории временно оккупированной Новой Каховки, что в Херсонской области, произошла перестрелка между российско-оккупационными войсками. В частности, речь идет о стрельбе между террористами ОРДЛО и войсками Росгвардии.

Дословно из сообщения Виталия Кима:

«Вчера в Новой Каховке была приличная перестрелка между ОРДЛО и российско-оккупационными войсками, Росгвардией… Точно сказать не могу. В этой ситуации я даже не знаю, за кого мне болеть. Подобно как когда-то ОРДЛО и наши. Вот такая произошла история».

Также ранее мы уже писали о том, что войска РФ так и не могут начать глобальное наступление на Донбассе, так как ВСУ дают врагу мощный отпор.