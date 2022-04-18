Политический эксперт призвал не сопереживать каким-то «человеческим историям» о том, как отец, мать или жена оплакивают какого-то российского солдата, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Подорожный заявил, что украинцы должны понять, что россияне поддерживают войну в нашей стране, каждый рядовой гражданин страны-агрессора. Сегодня россиянин приравнивается к солдату РФ, мы не должны иметь «ни грамма сострадания, ни грамма жалости» к врагам.

Поскольку сейчас каждый житель Российской Федерации в той или иной мере – российский захватчик, каждая победа украинцев сделает граждан страны-оккупанта еще более агрессивными по отношению к соседнему государству. Подорожный напомнил, что россияне – это те, кто хочет нас убивать и уничтожать.

По словам политтехнолога, сегодня задача жителей Украины – давать поводы для солдат Путина задавать вопросы военному руководству и сомневаться во властях своей страны. Он добавил, что победы украинцев создадут атмосферу недоверия к российскому руководству, которая обещала гражданам РФ «совершенно другую историю».

Напомним, что мэр Бучи рассказал новую информацию о зверствах оккупантов в Киевской области. Он сообщил, что российские захватчики насиловали не только женщин и детей.