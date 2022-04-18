Когда же оккупанты получили по зубам и вынуждены были бежать с Киевщины, спасаясь от гнева защитников Украины, – риторика пропагандистов резко изменилась.

Теперь пропагандисты растерянно пытаются найти причины поражений «второй армии мира». Нарезку пропагандистского угара и постепенное «прозрение» показали в Telegram-канале «Типичное ХТЗ«, сообщает «НБН».

Когда Россия 24 февраля начала широкомасштабное вторжение в Украину, пропагандисты всех калибров и мастей кричали, что путинская армия захватит Киев за считанные дни. Назывались сроки в 1,5-3 дня.

Самопровозглашенный правитель Беларуси считал, что Киев будет оккупирован через 3-4 дня. Известная пропагандистка Ольга Скабеева с абсолютной уверенностью прогнозировала сопротивление украинской столицы не дольше двух суток.

Однако Киев устоял. Более того, оккупантов защитники Киевщины окружили, а затем погнали к белорусской границе, по ходу пытаясь нанести им как можно большие потери.

От такого «удара» пропагандисты растеряли былую уверенность и спесь. Та же Скабеева через месяц после начала агрессивной войны России начала петь о том, что ВСУ – это, оказывается, «вторая армия в Европе после российской». И, мол, за месяц такую мощную армию нереально уничтожить.

А гости другого кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева начали утешать себя тем, что «непобедимая армия» несет потери не от украинских воинов. Рашисты в Украине, мол, воюют с НАТО – несмотря на то, что Альянс практически ежедневно заявляет, что не воюет в Украине и не собирается этого делать.

И демонстрирует полную беспомощность под предлогом «не допустить прямого столкновения с Россией» — той самой, «непобедимой армией» которой громят не только украинские военные, но и бойцы теробороны, охотники и трактористы из украинских сел.

Напомним, ранее мы писали о том, что в эфире у Соловьева неожиданно заговорили о необходимости завершения войны с Украиной