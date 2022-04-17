Новые тезисы российской пропаганды появились в эфире федерального телеканала «Россия1», сообщает «НБН». Наверное, задачей российских оккупационных войск было «демилитаризировать» самих себя.

Очередной кремлевский пропагандист стал рассказывать, что пора заканчивать войну в Украине. Аргументом в его пользу стало то, что он не хочет повторения Афганистана, подчеркнув, что в отличие от афганистанцев, Вооруженные Силы Украины умеют профессионально обращаться с оружием, и вообще России «это не надо».

Не забыл пропагандист и о так называемой «денацификации», которую Украина, по его мнению, должна проводить самостоятельно.

«Армия не может быть инструментом решения всех задач», — высказался россиянин, которого вдруг озарило.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что в Италии устроили пожар на вилле пропагандиста Соловьева на озере Комо