Фиксированные тарифы на электроэнергию для населения в Украине будут действовать до 31 октября текущего года.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на постановление Кабмина от 16 апреля 2022 г. № 453.

Согласно документа, Кабинет министров Украины продлил возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов и действие фиксированных тарифов.

В итоге в Украине до конца октября зафиксировали следующие тарифы:

до 250 кВт·ч (включительно, за весь объем потребления) — 1,44 грн. за 1 кВт·ч (с НДС);

более 250 кВт·ч (за весь объем потребления) 1,68 грн. за 1 кВт·ч (с НДС).

Напомним, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к следующему отопительному сезону и анонсировал данное решение по тарифам на электроэнергию.

Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля. Продолжаем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1,44 грн за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80 процентов наших граждан

— сказал Зеленский.

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