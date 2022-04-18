В эфире «24 канала» политолог выразил мнение о том, что российский президент-агрессор не смог бы отдать приказ о ведении огня, если бы Папа Римский приехал в заблокированный Мариуполь ради спасения людей, информирует «НБН».

Мариуполь продолжает жить в блокаде, где ежедневно умирает множество людей, которых вывести оттуда, по словам Солонтая, мог бы понтифик. Эксперт не сомневается, что главу Кремля можно поставить в такую ситуацию, в которой он бы не смог отдать приказ открыть огонь.

По мнению политолога, если бы Папа Римский приехал в Мариуполь и спас сотни украинцев, в церкви его бы сделали святым при жизни. При таком положении вещей у Путина сработала бы эта крайняя граница и он просто потерял бы возможность стрелять.

Ранее Зеленский объяснил, почему украинские защитники не могут деблокировать Мариуполь. Президент рассказал, чего не хватает ВСУ для разблокирования города.