В эфире всеукраинского марафона на телеканале «Украина 24» Синегубов заявил, что путинская армия фактически проиграла битву за Харьков, информирует «НБН».

По его словам, солдаты Путина осознали, что они не смогут захватить город, однако для оккупантов остается важным направление из Изюма на Славянск, чтобы перенаправить свои подразделения на территории Луганской и Донецкой области и увеличить свое военное присутствие.

Глава Харьковской ОВА заверил, что путинские войска в том направлении несут большие потери личного состава, самолетов и бронированной техники.

На территории Харьковской области также не прекращаются бои и военные операции, ВСУ продвигаются на этих территориях. При этом Синегубов подчеркнул, что в населенных пунктах пока еще не безопасно, поскольку украинским военным предстоит сделать зачистку.

Ранее Арестович объяснил, почему солдаты Путина продолжают открывать огонь по Харькову и его окрестностях. Советник руководителя Офиса Зеленского рассказал, чего боятся оккупанты.