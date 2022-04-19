В интервью российскому оппозиционеру Марку Фейгину советник руководителя ОПУ рассказал, что оккупанты все чаще наносят удары по Харькову и его окрестностях, чтобы предотвратить наступление ВСУ, информирует «НБН».

Арестович отметил, что путинские солдаты «работают» по предполагаемым местам дислокации украинских защитников. Российские захватчики не видят этот город своей целью, но продолжают его активно обстреливать, поскольку боятся продвижения нашей армии. Оккупанты видят, что идет движение от Харькова и от Николаева, поэтому активно пытаются воспрепятствовать наступлению ВСУ.

Представитель Офиса Зеленского добавил, что около 25 000 российских военных идут от Изюма в сторону Славянска и Краматорска, украинские воины двинулись тоже от Харькова. При этом у армии Путина нет оперативного размаха движения из-за слабой разведки ВС РФ.

Ранее Арестович рассказал о битве за Донбасс. Советник Ермака рассказал, сколько продлятся тяжелые бои в этом регионе и как будет развиваться дальнейшее противостояние российской вооруженной агрессии.