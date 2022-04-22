Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Радио Свобода».

79 жителей Мариуполя, которые 21 апреля смогли выбраться из заблокированного города, рассказали о пережитых ужасах. По словам людей, российские захватчики разрушили их родной город, а на улицах лежат трупы, которые некому похоронить. Каждый день оккупанты бомбят и обстреливают город.

«Это было очень тяжело и страшно. Эти авиаудары, которые сейчас наносит враг Мариуполю, эти разрушения. Мариуполя нет, Мариуполь просто стерт. По городу лежат трупы, которые некому закопать, их некому хоронить. Разрушены дома, неизвестно, сколько погибших, очень много», — поведала жительница Мариуполя.

«Нет связи, нет электричества. Как радио послушать? Мы не знали правда это или неправда про эвакуацию… Левый берег, «Азовсталь» сейчас активно бомбят. Наш дом расстреливали танком, когда мы там находились. Каждый дом разрушен, целого не осталось», — рассказали мариупольцы.

«Хуже фашистов, ребят убивают на «Азовстали». Бомбы такие скидают, что за километр вспышка, словно, солнце. Бомбы, снаряды», — эмоционально поведала женщина.

Ранее миллиардер Ринат Ахметов дал слово помочь отстроить Мариуполь.