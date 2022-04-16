Об этом Ринат Ахметов заявил информационному агентству Reuters, передает «НБН».

Миллиардер Ринат Ахметов сделал заявление о Мариуполе. Город, как известно, уже больше месяца находится в осаде российских оккупантов. Мариуполь сильно пострадал от постоянных обстрелов и бомбардировок путинских войск.

Бизнесмен Ринат Ахметов дал обещание отстроить город и металлургические предприятия, которые находятся на территории Мариуполя.

«Моя цель – вернуться в красивый и процветающий Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь, могла, как и прежде, конкурировать на мировых рынках», — заявил предприниматель.

Кроме того, он выразил веру в то, что героизм мужественных украинских военнослужащих защитит город.

«Хотя понимаю, как им тяжело», — сказал бизнесмен.

Ахметов добавил, что Мариуполь – это мировой пример героизма. Но и в тоже время мировая трагедия, отметив бизнесмен.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ противостоят превосходящим силам российских войск в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами и бомбардировками.

Российские захватчики разрушили Мариуполь на 95%.

Ранее Ахметов уже делал заявления по Мариуполю и судьбе своих предприятий в городе.