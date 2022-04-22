Как удалось выяснить «НБН» со ссылкой на СМИ, по словам спикера оборонного ведомства Украины Александра Мотузяника, которые он озвучил на брифинге, оккупанты намерены провести на оккупированных территориях этих областей «мобилизацию».

Дословно из заявления Мотузяника:

«Для восполнения потерь в личном составе армии России выполняется подготовка к так называемой мобилизации на территории Запорожской и Херсонской областей. Оккупанты блокируют выезд с оккупированных территорий, не давая возможности местному населению покинуть регионы. В частности, это относится к мужчинам призывного возраста».

Также представитель оборонного ведомства добавил, что вражеские силы выполняют подготовку к проведению так называемого референдума по присоединению оккупированных земель в Запорожской и Херсонской областях к государству-оккупанту Российской Федерации.

Ранее стало известно о масштабных потерях в составе ЧВК «Вагнера», которые вместе с российскими кадровыми военными вторглись на территорию Украины.