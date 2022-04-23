Как сообщает «НБН», эксперты МАГАТЭ будут работать на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), чтобы «активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии» в связи с вторжением России в Украину.

Сотрудники МАГАТЭ по ядерной безопасности, безопасности и гарантиям будут находиться в Чернобыле с 26 апреля.

Они привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие замеры на ЧАЭС, которая в течение пяти недель (до 31 марта) находилась под контролем российских захватчиков.

За этим последуют дополнительные миссии МАГАТЭ на этом и других ядерных объектах в Украине в ближайшие недели

– сказал Гроси.

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