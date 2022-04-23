На своей странице в Instagram эксперт сделала прогноз на ближайшее будущее в российско-украинской войне и рассказала, какой период боевых действий может стать самым опасным для Украины, информирует «НБН».

По словам астролога, в апреле глава РФ Владимир Путин будет много лгать и выворачиваться, при этом, все что он скажет, сбудется наоборот. По ее словам, состояние планет в транзитной карте свидетельствует о конфликте между главнокомандующим путинской армии и кремлевскими элитами. Такое недоразумение в российской «верхушке» может иметь разный финал.

Согласно прогнозу, человек наделенный безумной властью может умереть, однако возможен и иной исход – он ликвидирует своих врагов и реализует мечты, родившиеся в больной психике и еще более больном теле.

Конец мая – начало июня станет самым опасным периодом – в это время есть вероятность нажатия «красной кнопки» российским диктатором. Однако на пути у решения Путина нанести ядерный удар станет ретроградный Меркурий и план президента-агрессора сорвется: могут не выполнить распоряжение главы РФ, нанести удар по российским территориям либо не сработает техника.

Кремлевская «верхушка» будет свирепствовать с 10 мая по 10 июня, окружение российского лидера откажется от своих прошлых решений из-за серьезной угрозы понести финансовые потери.

Для главы РФ сложным станет период июля-августа, когда его недруги могут предпринять попытки устроить покушения на него. Кроме того, уже в этом месяце у Путина значительно ухудшится здоровье.

Ранее астролог Макс Гордеев рассказал, когда Украина победит в войне с Россией и какая судьба и смерть ожидает президента страны-оккупанта.