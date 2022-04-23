Как информирует «НБН», видео было опубликовано на YouTube-канале AZOV media.

На обнародованных кадрах, сделанных двадцать первого апреля, видно, что в убежище прячутся в основном женщины и дети. Последние совершенно разного возраста – от младенцев и до подростков четырнадцати лет.

Люди вынуждены прятаться в подвале комбината уже два месяца. У них нет возможности подышать свежим воздухом и даже справить необходимые жизненные потребности.

В свою очередь на видео дети благодарят защитников города за еду и поддержку, которую те оказывают. Они признаются, что весьма хотят увидеть солнце, а также обнять своих родных.

Прячущиеся от российской агрессии в бомбоубежище жители Мариуполя просят, чтобы им предоставили безопасный гуманитарный коридор, чтобы у них появилась возможность выехать на подконтрольную Украинскому государству территорию. Женщины говорят, что очень сильно переживают за собственных детей.

Ранее эвакуированные жители Мариуполя рассказали о том, во что оккупанты из России превратили их город.