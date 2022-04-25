Как информирует «НБН», в своем Telegram Гайдай в очередной раз призвал жителей эвакуироваться, чтобы они не стали жертвой принудительного вывоза на территорию Российской Федерации.

Дословно из заявления Сергея Гайдая:

«Призываю людей выезжать в безопасные места на территории нашей страны. Не позвольте допустить насильственного вывоза россиянами в никуда, где можно оказаться без документов и каких-либо человеческих прав».

При этом руководитель области подчеркнул, что двадцать пятого апреля будет очередная попытка эвакуации населения из таких населенных пунктов, как Рубежное, Попасная, Северодонецк, а также Лисичанск. Примечательно, что места для сборов людей остаются прежними, а сама эвакуация бесплатная.

Ранее стало известно о том, что власти Украины предложили России обменять всех российских военнопленных на защитников Мариуполя, которые в настоящее время заблокированы на территории комбината «Азовстали».