О том, что этой воскресной ночью, российско-оккупационная армия в очередной раз цинично ударила беспилотниками по территории частного сектора города Харьков, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий видеоматериал, обнародованный в официальном Facebook-аккаунте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как стало известно, от серии взрывов пострадали жилые домовладения и прилегающий надворные постройки. В частности, как минимум на двух адресах произошли масштабные пожары: загорелись хозпостройки, гараж и легковое автотранспортное средство — огонь охватил общую площадь не менее 200 квадратных метров.

Также, вследствие этого военного преступления вояк государства-террориста, пострадали пять человек, включая одного ребенка.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл количество ударов РФ по Украине за последнюю неделю.