Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал полка «Азов».

Российские войска не прекращают бомбить территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, которую контролируют украинские защитники. В бомбоубежищах завода, как известно, прячутся от российских бомб мариупольцы, в основном дети и женщины.

Только за последнюю ночь российские войска нанесли по заводу 35 ударов. В результате массированных авиаударов загорелся один из цехов, где прятались люди.

«Пострадали гражданские, которые находятся под завалами. Военнослужащие полка «Азов» оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов», — сообщается в Telegram-канале «азовцев».

Примечательно, что российская пропаганда в лице Ольги Скабеевой пробила очередное дно. Одиозная пропагандистка пошутила над страданиями мариупольцев, которые спасаются от российских бомб и ракет на «Азовстали». В своем Telegram-канале она начала шутить над клубами дыма над «Азовсталь», написав, что там «выбирают понтифика».

Впрочем, цинизм и абсурд российской пропаганды уже мало, кого удивляет.

Ранее власти Украины предложили России обменять обменять всех российских военнопленных на защитников Мариуполя.