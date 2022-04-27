Комментируя вопрос о том, почему Россия не позволяет осуществить эвакуацию мирного населения из заблокированного города, Розенко озвучил несколько оснований для главы РФ Владимира Путина оставить гражданских людей, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Вице-президент КК Украины предполагает, что мариупольцев могут удерживать заложниками, чтобы прикрываться ими, если ВСУ предпримут попытку деблокировать оккупированный город.

Кроме того, российской пропаганде нужен эффект «освобождения» Мариуполя, где украинцы якобы продолжают привычную жизнь. При этом рупоры Кремля не покажут зрителю настоящую трагедию города – разрушенные дома и разбомбленную инфраструктуру.

Розенко отметил, что мариупольцев попытаются поставить на колени, Москва будет завозить в город гуманитарную помощь и с помощью нее попытается купить расположение местных жителей и повлиять на их мнение.

Также страна-оккупант пытается продемонстрировать свою «гуманитарную» миссию за счет «эвакуации» части украинцев из заблокированного города на территорию России.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему РФ крайне важно взять под контроль Мариуполь. Он рассказал, какую роль город играет в идеологии войны России против Украины.