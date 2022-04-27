Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Hromadske.

Руководитель «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что российские оккупанты заставляют сотрудников Запорожской АЭС вывесить там портрет российского диктатора Владимира Путина.

Как известно, оккупанты захватили крупнейшую не только в Украине, но и в Европе атомную электростанцию в ночь на 4 марта. Ядерный объект до сих пор находится под контролем российских захватчиков.

«Оккупанты носятся с сакральным событием – организацией 9 мая со своими колорадскими лентами. Заставляют повесить портрет Путина на станции. Возможно, для того, чтобы все ходили и плевали в этот портрет», — сказал руководитель «Энергоатома».

Ранее эксперты МАГАТЭ решили проверить ЧАЭС после российской оккупации.