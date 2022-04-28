Для граждан Украины, которые потеряли недвижимость во время войны, правительство разработало программу постройки временного жилья и выкупа готовых квартир, информирует «НБН» со ссылкой на Today UA.

На сегодня около 600 тысяч жителей нашей страны нуждаются в жилье. В связи с такой проблемой власти планируют до конца года построить 30 тысяч квартир, стоимость которых составит 36 миллиардов гривен.

Кроме того, правительство будет выкупать уже готовые квартиры в новостроях по всей стране и временно расселять в них граждан, чьи дома находятся в процессе отстройки.

Квартиры будут принадлежать государству и как только завершится отстройка жилья пострадавших украинцев, недвижимость возвратиться стране и будет предоставлено следующим жильцам.

Правительство планирует до конца этого года предоставить украинцам более 53 тысяч квартир, закрыв потребности 186 тысяч переселенцев. Очередность предоставления жилья украинское руководство будет прорабатывать при участии местных властей.

Отметим, что жители Украины получат от государства и финансовую помощь в виде компенсаций в размере 6,5 тысяч гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько правительство выплатило украинцам денег через программу єПідтримка.