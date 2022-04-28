Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы в социальной сети «Твиттер», оккупанты РФ ударили по Киеву именно в тот момент, когда с официальным визитом в городе находились премьер Болгарии и генсек ООН Петков и Гутерриш соответственно.

Дословно из заявления руководителя МИД Украины:

«Именно в тот момент, когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутеррищ и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков посещали Киев, Россия нанесла ракетные удары по городу. Такими отвратительными действиями, таким варварством Россия в очередной раз демонстрирует собственное отношение к Украинскому государству, Европе, а также миру».

В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграм сообщил, что ракетный удар пришелся по нижним этажам жилого дома. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и медики.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Подоляк сделал смелое заявление о противостоянии Украины — России.