Как информирует «НБН», советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, комментируя заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена относительно того, что Украина должна решить, наносить ли удары по военным объектам России, подчеркнул:

«Российская Федерация напала и убила мирное население нашей страны. Украина будет защищаться. Причем делать это мы будем любым способом, в том числе и ударами по складам и базам киллеров. И мир такое право признает».

Кроме того, Соединенные Штаты Америки, помимо признания ликвидировать военную инфраструктуру агрессора, чтобы обезопасить украинские города от повторных бомбежек, а также авиационных налетов, готовы оказать Вооруженными силам Украины помощь во всем необходимом для вытеснения россиян из территории Украинского государства.

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