Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, буряты взялись за оружие из-за обиды на то, что их постоянно гонят на передовую. В это же время кадыровцы всегда остаются в роли «заградительных отрядов».

Еще одной причиной конфликта между оккупантами стала неравномерность распределения награбленного. Ведь все наиболее «сладкое» от мародерских деяний получают именно чеченцы.

Последствия возникшего конфликта пока что не озвучиваются. Количество раненных и погибших в ходе перестрелки неизвестно. Однако согласно словам местного населения, подобного рода разборки между бурятами и чеченцами в этой местности происходят постоянно.

В свою очередь военный эксперт из Великобритании считает, что Путин упустил свой единственный шанс захватить территорию Донбасса. Теперь же это сыграет злую шутку с главой Кремля в России.