В интервью российскому правозащитнику, журналисту и оппозиционеру Марку Фейгину советник руководителя ОПУ сообщил подробности встречи министров обороны их более 40 стран на военной базе США «Рамштайн» в Германии по войне в Украине, информирует «НБН».

Арестович сообщил, что встречи в таком формате будут проводиться ежемесячно, кроме того, поставки оружия для ВСУ теперь будут осуществляться ускоренными темпами. Уже до конца мая – начала июля вооружение с Запада поступит в нашу страну в товарных количествах, которые изменят соотношение сил и средств, как минимум на одном участке фронта.

По словам представителя Офиса Зеленского, уже к середине первого месяца лета в Украине будут боеспособные части с западным оружием, которые перейдут в наступление. Он добавил, что ожесточенные бои ожидаются во второй половине июня – июле.

Арестович предупредил россиян о том, что Кремль бросит в котел войны срочников, которых призвали с 1 апреля. Солдаты Путина пройдут одно-двухмесячное обучение на старой или восстановленной технике, после чего будут брошены под мясорубку вооружения ВСУ, которое предоставил Запад.

Советник главы ОП призвал россиян подумать, что будет с их детьми в Украине, где против них будут воевать защитники нашей страны, обозленные преступлениями оккупантов в Буче и Мариуполе.

Ранее Арестович высказался о судьбе Крыма и Донбасса и сделал прогноз по длительности войны с Россией.