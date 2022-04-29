Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Виталия Кличко в Телеграм, сегодня, 29 апреля, стало известно, что под завалами дома в Шевченковском районе Киева, было найдено бездыханное тело одного человека.

Дословно из сообщения Виталия Кличко:

«Друзья, буквально только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, обнаружили бездыханное тело».

Напомним, ранее вчера мы уже писали о ракетном ударе по Киеву. Примечательно, что во время нанесения удара по городу, в столице с визитом был Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш. Кроме того, во многих регионах нашей страны продолжает ежедневно существовать риск ракетного удара.