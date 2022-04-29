Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от группы «Рейтинг».

Социологи выяснили, как украинцы относятся к тем или иным мировым лидерам в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. Абсолютно не удивительно, что украинцы наиболее позитивно относятся к лидерам Польши, Великобритании и США.

Например, к президенту Польши Анжею Дуде позитивно относятся 92% украинцев. Также колоссальное количество опрошенных заявили, что доверяют премьер-министру Великобритании Борису Джонсону – 87%. Американскому лидеру Джо Байдену доверяют 86% украинцев.

Кроме того, большинство опрошенных заявили, что позитивно относятся к президенту Турции Реджепу Эрдогану (75%), президенту Литвы Гитанасу Науседе (75%), президенту Франции Эммануэлю Макрону (75%).

При этом за последних два месяца значительно ухудшилось отношение украинцев к немецким политикам – канцлеру Олафу Шольцу и президенту Франку-Вольтуру Штайнмайеру.

Также абсолютное большинство украинцев негативно относятся к диктатору Беларуси Александру Лукашенко (96%). А чемпионом по негативному восприятию вполне логично стал диктатор РФ Владимир Путин – негативно его оценивают 98% опрошенных, позитивно – 0%.

Опрос был проведен 26 апреля 2022 года. Участниками исследования стали 1 тыс. украинцев.

Ранее опрос показал, сколько украинцев вернулись к работе в условиях полномасштабной войны с РФ.