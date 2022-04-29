Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook, украинские военные освободили от россиян село Русская Лозовая, что в Харьковской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Силами штурмового подразделения ГУ разведки Министерства обороны Украинского государства под руководством командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, Александра Сырского (генерал-полковника), от оккупантов было освобождено село Русская Лозовая. Это в Харьковской области. В настоящее время этот населенный пункт находится под полным контролем украинской стороны. Это стратегически важный населенный пункт, так как он находится на трассе Харьков – Белгород. Стоит отметить, что именно из этого пригорода вражеские силы вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре, а также жилым массивам города Харькова».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что военнослужащие РФ в Запорожской области похитили двух британских волонтеров.