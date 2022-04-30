Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Максима Марченко в Телеграм, ракетный удар по Одесской области был нанесен россиянами при помощи берегового ракетного комплекса «Бастион». Пуск был осуществлен с территории временно оккупированного Крымского полуострова. К счастью, никто из людей в результате удара не пострадал.

Руководитель Одесской ОВА подтвердил, что в результате нынешнего ракетного удара войск России разрушения получила взлетно-посадочная полоса аэропорта «Одесса». Кроме того, Марченко проинформировал, что на территории Одесской области проводятся мероприятия против диверсантов, чтобы можно было обеспечить максимальную безопасность жителей области на время длительного комендантского часа.

Напомним, ранее Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опубликовало видео погрузки БТР М113 для нужд Вооруженных сил Украины.