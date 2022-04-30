Как информирует «НБН», Пентагон опубликовал видео с погрузкой военной техники для нужд ВСУ в социальной сети Twitter.

Кроме того, Минобороны США подписало обнародованное видео следующим образом:

«Военные из США перегружают бронетранспортеры М113, которые направляются в Украину, на грузовые прицепы».

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022

Кроме того, в Пентагоне заявили, что погрузка осуществляется в Форте Stewart, что в штате Джорджия.

Примечательно, что ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Украине все оружие, которое необходимо этой стране для противостояния вторжению Российской Федерации.