Как информирует «НБН», Пентагон опубликовал видео с погрузкой военной техники для нужд ВСУ в социальной сети Twitter.
Кроме того, Минобороны США подписало обнародованное видео следующим образом:
«Военные из США перегружают бронетранспортеры М113, которые направляются в Украину, на грузовые прицепы».
Кроме того, в Пентагоне заявили, что погрузка осуществляется в Форте Stewart, что в штате Джорджия.
Примечательно, что ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Украине все оружие, которое необходимо этой стране для противостояния вторжению Российской Федерации.
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