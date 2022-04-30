Как информирует «НБН», об этом в социальной сети Facebook сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. Место захоронения людей было в лесу.
Дословно из заявления Небытова:
«Жертв пытали весьма длительное время. На их конечностях были найдены пулевые ранения. В итоге оккупанты стреляли каждому мужчине в ухо».
Также отмечается, что у обнаруженных жертв были связаны руки, а лица им обмотали тканью. У некоторых из мужчин во рту и вовсе находился кляп.
Начальник полиции Киевской области добавил:
«На трупах присутствуют следы пыток. Кроме того, огнестрельные выстрелы в разные части тела».
Для того, чтобы скрыть собственные следы преступлений, вражеские войска сбросили убитых граждан Украины в яму, после чего засыпали их землей.
Напоследок Небытов добавил:
«Сотрудники полиции Киевской области уже провели осмотр тел погибших. В настоящее время они направлены на судебно-медициинскую экспертизу».
Стоит отметить, что Путин назвал зверства российских военных в Буче образцовым поведением.
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