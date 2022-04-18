Как информирует «НБН», об этом информирует портал правительственных документов РФ с указом Путина.

В указе президента государства-агрессора говорится:

«За массовый героизм, а также отвагу, за мужество и стойкость, которые были проявлены личным составом бригады во время боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Таким образом, президент РФ подписал указ о присвоении почетного звания 64-й отдельной мотострелковой бригаде после того, как она была выведена из Киевской области. Что интересно, в своем указе Путин отметил «образцовые действия» военнослужащих бригады во время войны против украинского народа.

На такое решение Путина уже успел отреагировать член переговорной группы Украинского государства Михаил Подоляк. Советник главы Офиса президента Украины весьма возмутился таким решением. Более того, он призвал мир понять, что российская сторона совершает геноцид против украинцев.

Ранее мы уже сообщали, как менялось настроение российских пропагандистов за время войны РФ против Украины.