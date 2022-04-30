Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на российских олигархов и чиновников, информирует «НБН».

Как отмечает издание, особенно активно против политики Кремля высказываются те, кто разбогател до прихода Путина к власти. По меньшей мере четыре таких олигарха покинули Россию.

Также, не менее четырех высокопоставленных чиновников подали в отставку и покинули РФ, самым высокопоставленным из них является Анатолий Чубайс.

В интервью WP несколько российских олигархов, банкиров, высокопоставленных чиновников и бывших чиновников, говоривших на условиях анонимности «из-за страха мести», рассказали, что были «ошарашены» решением Путина. Близкий круг российского лидера, по их словам, теперь состоит в основном из силовиков.

За один день они уничтожили то, что было построено за многие годы. Это катастрофа

— сказал один из 37 самых богатых бизнесменов России, которые были приглашены на встречу с Путиным через несколько часов после того, как он начал войну 24 февраля.

Все сидели подавленными

— говорит другой бизнесмен.

Я никогда не видел их такими ошеломленными. Некоторые из них даже не могли говорить

— утверждает еще один источник.

Собеседники WP говорят, что ждали Путина в Екатерининском зале Кремля более двух часов, и для некоторых из участников встречи это стало моментом, когда они поняли, «что для их бизнес-империй все закончилось».

Один из бизнесменов сказал газете, что он теперь ожидает «каннибалистических» мер по сравнению с более ранним «вегетарианским» периодом.

По словам собеседников издания, решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину ошеломило не только миллиардеров, но и всю российскую элиту, в том числе высокопоставленных технократов и некоторых сотрудников служб безопасности РФ.

Один из российских олигархов сказал, что о решении Путина знали только Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов и некоторые сотрудники ФСБ. Большинство чиновников «думали, что это ограничится действиями в Донецке и Луганске, и именно к этому они готовились».

WP также отмечает, что неудачи российских войск в войне привели к росту тревожных настроений и в силовом блоке. Один из источников отметил лично Шойгу.

Они все хотят нормальной жизни. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война. Они не самоубийцы. Все хотят хорошо жить, чтобы у их детей было все и они могли путешествовать по самым красивым местам

— сказал собеседник газеты.

В то же время некоторые оставшиеся в России бизнесмены стремятся «только остаться невредимыми».

Вы можете не поддерживать войну, но вы должны молчать и быть со своими соотечественниками, потому что ваши солдаты умирают

— сказал один из участников встречи 24 февраля.

«Я не знаю, у кого есть яйца, чтобы дать отпор», — сказал еще один топ-менеджер. Он добавил, что если война затянется и неудачи продолжатся, то «начнется большая битва внутри России».

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