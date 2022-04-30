Как информирует «НБН», на странице Командования ВС ВСУ в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что Призрак Киева не погиб.

В сообщении говорится следующее:

«Степан Тарабалка, Герой Украины, это не Призрак Киева. И он не сбил сорок вражеских самолетов. Тринадцатого марта текущего года майор Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами захватчиков из России. Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали сами украинцы. По всей вероятности это соборный образ пилотов сороковой бригады тактической авиации Воздушных Сил, которые защищают небо Киева. Они появляются внезапно именно там, где их совсем не ждут!».

В Воздушных силах ВСУ добавили:

«Украинские военные летчики пока что не учатся за границей летать на F-16. Хотя всем нам очень бы хотелось этого. В СМИ по этому поводу не выходило ни одного официального заявления. Ну и напоследок, для особо креативных – бомбардировщики США над Украиной тоже не летают».

Ранее мы уже писали о ракетном ударе, который Россия нанесла по аэропорту в Одессе.