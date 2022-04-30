Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в Одессу пришло новое вооружение для защиты региона.

Дословно из заявления Братчука:

«Наши силы противовоздушной обороны получили новые комплексы ПВО для борьбы с вражескими силами. Контрдиверсионная операция продолжается. О ее результатах мы сообщим уже в ближайшее время. Город Одеса готовится к затяжному комендантскому часу».

Напомним, российско-оккупационные силы нанесли ракетный удар по городу Одесса. Две воздушные цели были сбиты противовоздушной обороной.

Местные власти приняли решение, что комендантский час в Одессе начнется в 22 часа 00 минут, первого мая, и будет длиться до 05 часов 00 минут третьего мая.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков стратегически важный населенный пункт, через который проходит трасса от Белгорода до Харькова.