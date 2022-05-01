Как информирует «НБН», оказывается, что взрывы в Одессе, на этот раз, это работа противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

В эфире национального марафона спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил:

«Согласно предварительной информации, это работает система противовоздушной обороны. Немного позже население и средства массовой информации смогут узнать более достоверные данные о том, что произошло».

В свою очередь издание «Зеркало недели» поспешило сообщить, что Оперативное командование «Південь» проинформировало, что над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. В итоге украинская ПВО уничтожила летательный аппарат врага.

Ранее на ракетный обстрел жилдома в Одессе отреагировал известный российский юморист Максим Галкин, осудив действия властей Российской Федерации.